Il Lecce Primavera è primo con 49 punti. Nella venticinquesima giornata dopo la sosta di Sabato 25 e Domenica 26 Marzo per gli impegni delle Nazionali, i salentini giocheranno Domenica 2 Aprile alle 13 a San Pietro in Lama con l’Empoli Primavera. I toscani hanno vinto 2-1 in casa col Milan e sono noni a 36 punti.

Nel secondo tempo all’8’ il Lecce Primavera è passato in vantaggio col rumeno Rares Burnete di testa. Al 9’ il finlandese Henri Salomaa dei giallorossi pugliesi non ha concretizzato una buona occasione. Al 43’ i salentini hanno realizzato la terza rete con l’albanese Medon Berisha su rigore concesso per un fallo di Luigi Palomba sull’altro danese Marco Bruhn.