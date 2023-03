via Calcio Foggia 1920 fb





Il Taranto pareggia 0-0 al “Partenio-Lombardi” con il Giugliano ed è dodicesimo con 36 punti insieme all’Avellino e al Potenza. L’Andria pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” con il Gelbison ed è ultima a 21 punti. Il Cerignola perde 2-1 al “Liguori” con la Turris ed è quinto con 45 punti. Nel posticipo la Virtus Francavilla Fontana dovrà vincere oggi alle 14,30 alla “Nuova Arredo Arena” sul Potenza in Diretta Tv su Antenna Sud canale 14 del digitale terrestre, per confermarsi in zona play off. I biancazzurri sono noni a 38 punti.

Nella trentesima giornata del girone C di Serie C terza vittoria consecutiva del Foggia. I dauni prevalgono 2- 0 allo “Zaccheria” sulla Viterbese e sono terzi con 49 punti insieme al Pescara. Gli abruzzesi sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore Zdenek Zeman pareggiano 2-2 all’ “Adriatico” con la Juve Stabia. Il Monopoli si impone 1-0 al “San Filippo” sul Messina ed è quinto a 45 punti.