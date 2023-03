FOGGIA - È uscito su Amazon Prime Video nella raccolta “The Ticket Show”, "Ikos", il documentario sul bullismo del regista pugliese Giuseppe Sciarra, dove quest'ultimo denuncia episodi di omofobia vissuti dall'età di otto anni nel foggiano attraverso la sua toccante storia raccontata dall'attore Edoardo Purgatori, (Le fate ignoranti, Siccità).Ikos fa parte di una serie in due stagioni, "The Ticket Show" che racchiude un totale di 8 cortometraggi tra i migliori in circolazione. Il breve documentario di Sciarra è stato fortemente voluto dal produttore, distributore, attore e regista Giulio Neglia che assieme a Sciarra vuole diffondere un messaggio di lotta al bullismo facendo vedere la storia del regista pugliese a più persone possibili e scuotere cosí le coscienze di molti.Sulle sue pagine social, Sciarra scrive: "Il bullismo ha rischiato di uccidermi da adolescente e ha ucciso tanti ragazzi, io non voglio che succeda più! La gente deve avere una reale coscienza su cosa significhi essere bullizzati perché molti non lo sanno e non lo immaginano nemmeno. Che ci sia giustizia per chi è vittima di bullismo! Che si faccia capire alla gente cosa vuol dire!"Ikos raccontando la tragedia del bullismo vuole dare una mano a chi ne è vittima e offrire più di uno spunto di riflessione agli adolescenti e agli adulti per contrastarlo.