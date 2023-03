ph: N.Ricchitelli





Sconfiggendo il Bitonto per 3-0 fra le mura amiche del Giovanni Paolo II, il Nardò ha sfruttato al meglio il fattore campo, al contrario del Barletta e del Molfetta. Quest'ultimo è stato battuto dalla capolista Cavese per 2-1 al "Paolo Poli" nell'altra gara di cartello della 26ma giornata, disputatasi nel pomeriggio di domenica 5 marzo 2023.

- Il pirotecnico 3-3 del Barletta con il Casarano, da cardiopalma per il pubblico del Puttilli e per gli spettatori di "Forcing" (programma di aggiornamento calcistico di Teleregione condotto dalla direttrice responsabile Serena Sguera), si è rivelato un passo falso per i biancorossi che vengono agganciati dal Nardò al secondo posto del Girone H di Serie D, con 49 punti.