Nella ventiseiesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 12,30 al “Via del Mare” il Torino. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I granata cercheranno la vittoria per avere una continuità di risultati. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce esterni Blin e Hjulmand. Regista Strefezza.

In attacco Colombo e Di Francesco. Nel Torino sulle fasce Singo e Rodriguez. Trequartista Miranchuk. In avanti Sanabria e Karamoh. Arbitrerà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Nell’andata il Torino vinse 1-0 allo “Stadio Grande Torino”.

Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce il 2 Febbraio 2020 i salentini vinsero 4-0. Nel primo tempo il Lecce passò in vantaggio all’11’ con Deiola. Al 19’ raddoppiò con Barak. Nel secondo tempo al 19’ Falco realizzò la terza rete e al 33’ Lapadula segnò il quarto gol.