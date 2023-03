via Inter fb





Al 39' i nerazzurri pareggiano con Lukaku su un rigore concesso per un fallo di Ferrrer su Dumfries. Al 42' i liguri realizzano la rete decisiva per la vittoria con Nzola su rigore concesso per un fallo di Dumfries su Kovalenko. Sesta sconfitta esterna dei nerazzurri. L'Inter è seconda con 50 punti.

Nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A l'Inter perde 2- 1 al "Picco" con lo Spezia. Nel primo tempo al 14' Lautaro Martinez si fa parare un rigore da Dragowski, concesso per un fallo di Caldara su D' Ambrosio. Nel secondo tempo, al 10', lo Spezia passa in vantaggio con Daniele Maldini con un tocco al volo su cross di Nzola.