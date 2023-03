Dopo essere stata eleminata nei quarti di finale di Coppa Italia, la Roma viene nuovamente sconfitta in campionato dalla Cremonese. Nel penultimo posticipo della 24ma giornata di Serie A, disputatosi allo Zini nella serata di martedì 28 febbraio 2023, i grigiorossi lombardi hanno sconfitto i giallorossi per 2-1, conquistando la prima vittoria sia per il maggiore torneo nazionale 2022-23 che per il loro neo allenatore Davide Ballardini.