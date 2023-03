Shade torna con il nuovo singolo 'Lunatica', dal 10 marzo in radio

MILANO - Si intitola “Lunatica” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista e sarà disponibile da venerdì 10 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Con “Lunatica”, la cui produzione è affidata al team di Itaca e a Jaro, il rapper continua il percorso iniziato con il singolo “Pendolari”, pubblicato lo scorso 13 gennaio, mostrando uno stile musicale diverso dalle uscite precedenti. Sperimentazione, ritmo e freschezza sono gli elementi centrali del nuovo brano firmato dal poliedrico Shade, capace di offrire ancora una volta ai suoi fan un nuovo modo di interpretare il rap.

Il singolo descrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti - lunatica, appunto. Attraverso le sue parole, Shade racconta nel testo le contrapposizioni e i dualismi tipici di questo tratto caratteriale che a volte porta a sbandare e a cambiare repentinamente direzione. Tuttavia, grazie a questa sua essenza, la persona di cui l’artista parla non smette mai di essere unica e magnetica ai suoi occhi. Nel brano, inoltre, l’immagine del fiore di loto è affiancata a quella della ragazza amata, un simbolo che rimanda al mondo orientale e che trasmette in maniera perfetta il suo restare a galla anche nei momenti in cui la pioggia rischia di rovinare tutto.

“Lunatica” alterna sonorità differenti e unisce un mood più vintage nel ritornello a un flow attuale, con un sound coinvolgente che fa muovere la testa e rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto.