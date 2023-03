OSTUNI (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 16:45 alle ore 19:45 presso il Centro di Spiritualità "Madonna della Nova" in via San Giovanni Bosco, si terrà l'assemblea pubblica dal titolo "La mia casa è anche Ostuni". E' stata indetta dalla Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 16:45 alle ore 19:45 presso il Centro di Spiritualità "Madonna della Nova" in via San Giovanni Bosco, si terrà l'assemblea pubblica dal titolo "La mia casa è anche Ostuni". E' stata indetta dalla Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni.





Ridisegnare insieme la partecipazione imparando a fare rete: è questo l'obiettivo dell'assemblea pubblica che sarà guidata dalla dott.ssa Ilaria Magagna, facilitatrice della comunicazione.

Un world cafè, un "incontro al bar" per proporre, trasformare insieme e aprirsi a nuove possibilità di azione. Un laboratorio per imparare a fare rete e dare vita a nuovi impulsi per la città.

Questo il programma dell'evento:

- Accoglienza e introduzione: ore 16.45 / 17.15

- Inizio lavoro in gruppi ore 17.15 / 19.30

- Conclusioni ore 19.30 / 19.45

Per motivi organizzativi, è necessario prenotarsi almeno 3 giorni prima, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3476194460.