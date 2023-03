Nello schianto sono rimaste coinvolte altre tre auto. L'incidente ha causato disagi alla viabilità con la formazione di una lunga coda.

BARI - Tragedia sfiorata sulla strada Bari-Matera nei pressi di Bitetto dove, per cause ancora da accertare, un'Alfa è finita sotto un camion con l'automobilista che non ha riportato ferite gravi. L'auto è stata schiacciata dal mezzo pesante.