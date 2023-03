BARI - Ieri, a Bitonto, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 27 anni di Cerignola (FG), incensurato, presuntivamente responsabile, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) dei reati di ricettazione e riciclaggio, in concorso.I poliziotti del Commissariato di Bitonto, con l’ausilio degli equipaggi del IX° Reparto Volo di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, sono quotidianamente impegnati nel contrasto ai furti di autoveicoli ed al fenomeno del loro smembramento, finalizzato a riciclarne le parti meccaniche nei mercati illeciti.Proprio la visione dall’alto del territorio ha consentito ieri di individuare, nell’agro di Bitonto, un gruppo di persone intente a caricare su un furgone dei pezzi di autoveicoli, e di allertare le pattuglie del commissariato presenti in zona.Dopo un breve inseguimento, l’uomo alla guida del furgone è stato fermato e tratto in arresto; all’interno del furgone, risultato poi rubato, sono state rinvenute e sequestrate le componenti di una auto di grossa cilindrata già cannibalizzata.Già nei giorni scorsi, peraltro, i servizi in atto avevano consentito ai poliziotti di individuare altre due autovetture rubate, ancora integre, che sono state restituite ai legittimi proprietari.Il presunto responsabile è stato arrestato e tradotto in carcere, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice, nel contraddittorio con la difesa.Proseguono le attività di indagine per l’individuazione degli altri presunti responsabili.