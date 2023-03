- L'Australia riceverà sottomarini, di ultima generazione, a propulsione nucleare a sancire l'accordo Aukus sottoscritto a Chicago tra Usa, Gran Bretagna ed Australia. Gli armamenti avrebbero lo scopo di contrastare l'egemonia cinese negli oceani Indiano e Pacifico. Non si è fatta attendere la reazione di Pechino, per voce di Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Esteri: "L’ultima dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Regno Unito e Australia dimostra che i tre Paesi, per il bene dei propri interessi geopolitici, ignorano completamente i timori della comunità internazionale e stanno camminando sempre più lungo la strada dell’errore e del pericolo. Il programma dei sottomarini Aukus rientra nella mentalità tipica della Guerra Fredda, che non farà altro che alimentare una corsa agli armamenti, sabotare il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e danneggiare stabilità e pace nella regione”.