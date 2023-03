Il Marocco era passato in vantaggio al 29’ del primo tempo con Sofiane Boufal con un tocco di sinistro. Il Brasile aveva provvisoriamente pareggiato al 22’ del secondo tempo con Carlos Henrique Casemiro con un siluro da fuori area. Il Marocco giocherà la prossima amichevole Martedì 28 Marzo contro il Perù a Madrid e Cheddira o giocherà dall’ inizio oppure andrà in panchina e sarà pronto eventualmente a entrare in campo nella ripresa.

L’attaccante del Bari Walid Cheddira 25 anni ha fatto l’assist decisivo a Sabiri per la vittoria del Marocco 2-1 sul Brasile nell’amichevole a Tangeri. Cheddira è subentrato a Youssef En- Nesyri al 31’ del secondo tempo sull’1-1. Abdelhamid Sabiri che gioca nella Sampdoria in Serie A ha segnato al 34’ del secondo tempo la rete del successo della squadra africana con una conclusione di destro.