TARANTO - Nella mattinata odierna il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera si è recato in visita ufficiale presso la Capitaneria di porto di Taranto dove è stato ricevuto dal neo insediato comandante Rosario Meo. L’incontro è stato anche l’occasione per la consegna al Comandante del “pumo”, simbolo di una proficua attività collaborativa tra gli Enti.Svariati sono stati i temi trattati durante l’incontro. Il comandante Meo, già vice-capo Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e tutt’ora consulente, ha spiegato le molteplici attività cui è deputata a svolgere la Capitaneria di porto: ad essa sono affidati compiti relativi agli usi civili del mare, svolti in dipendenza funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché in tema di monitoraggio e controllo del traffico mercantile marittimo, soprattutto nel campo dei controlli finalizzati alla tutela ambientale e prevenzione dell’inquinamento marino, nonché il grande lavoro svolto per situazioni di emergenza ed aiuto in mare, inoltre è stato messo in evidenza l’intensa attività di controllo effettuato nello scalo jonico da parte della Guardia Costiera di Taranto attraverso il proprio nucleo ispettivo specializzato. Il comandante Meo ha spiegato che è sua intenzione aprire la Capitaneria a tutta la comunità tarantina, per far sentire la presenza e la vicinanza dell’Istituzione ai cittadini.“Non dobbiamo dimenticare che la Capitaneria di Porto di Taranto – ha detto - è stata istituita nel 1865 ed è coeva all’istituzione del Corpo e pertanto ha una lunga tradizione che molti ignorano ma che, invece, dobbiamo far conoscere e promuovere tra la gente e di cui andare fieri”.“L’arrivo del comandante Meo - sottolinea Scalera - rappresenta una grande occasione di rilancio della Capitaneria; la sua figura, infatti, di indubbia professionalità, preparazione e sensibilità potrà favorire quell’attività di ‘collante’ tra i vari comuni costieri, al fine di rilanciare la portualità e la retroportualità del nostro territorio. Ci sono, infatti, grandi potenzialità di sviluppo socio – economico per la città di Taranto, si pensi, al ‘polo della miticoltura’ ed al settore turistico delle navi da crociera”.Scalera ha ribadito la sua più ampia disponibilità, a collaborare per favorire tutti quegli interventi a beneficio del territorio di Taranto e della provincia Jonica , soprattutto per quanto riguarda il Piano Regionale delle Coste della Puglia, strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese. Il comandante della Capitaneria ha espresso, parole di apprezzamento e soddisfazione per la visita ricevuta, manifestando il proprio compiacimento per la meritoria opera di collaborazione ed apertura del consigliere, al fine di sensibilizzare e diffondere il ruolo e l’attività della Capitaneria di Porto e farsi portavoce, nelle sedi competenti, di eventuali criticità e/o problematiche da risolvere".