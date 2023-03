- CISTERNINO (BR) - Doppia medaglia dell’atleta pugliese Antonella Zizzi in Thailandia, a una competizione di livello internazionale che svoltasi a Pattaya e durata due settimane. La disciplina è il Muay Thai (boxe thailandese), una categoria delle arti marziali.Antonella ha gareggiato nella categoria 51 kg contro due fortissime atlete locali, riuscendo a sconfiggerle entrambe, meritandosi così il titolo di International Muay Thai Contest. “I giorni precedenti le competizioni – spiega Antonella visibilmente soddisfatta dei successi ottenuti - li ho passati in un camping di Muay Thai per perfezionare gli ultimi dettagli prima di salire sul ring”.Ma nulla si improvvisa, specie nello sport: per poter partecipare alla competizione, Antonella ho affrontato le selezioni a livello nazionale che le hanno permesso di entrare a fare parte della squadra Nazionale: la Lega Italiana Muay Thai il cui direttore tecnico è Federico Conti e il presidente Antonella Pulli.Ovviamente, tanti sacrifici negli allenamenti sono il “segreto” delle due medaglie portate a casa. L’atleta è seguita dal Maestro Piero D'Amico del Team d'Amico Muay Thai di Cisternino (Brindisi).“Da oltre 15 anni – aggiunge Antonella condividendo la gioia con chi le sta vicino - ogni giorno mi allena duramente e costantemente per farmi raggiungere alti risultati e la vittoria in Thailandia è stata per me la vittoria più prestigiosa”.Ora l’atleta e il suo team guardano a nuovi appuntamenti, ma le vittorie in terra asiatica sono il presupposto di una carriera che darà ancora, ad Antonella e all’Italia, altre soddisfazioni.