TARANTO - Un fine settimana al mese, a partire da giugno fino a dicembre, aperto a studenti e appassionati, interamente dedicato alla ricerca scientifica in mare aperto nel Golfo di Taranto.Questo è “JDC Expeditons”, il nuovo format targato Jonian Dolphin Conservation per sviluppare sempre più attività di monitoraggio e tutela dei cetacei.Tre giorni full immersion vivendo un’esperienza unica, a stretto contatto con il mondo della biologia marina: lavorare in barca al fianco di esperti e appassionati provenienti da tutto il mondo, osservare i cetacei e la biodiversità marina libera e selvaggia, partecipare ad attività scientifiche di monitoraggio e conservazione di importanti specie animali.Le spedizioni di ricerca JDC combinano patrimonio naturale e culturale: acquisirai, infatti, preziose competenze pratiche sul campo e, allo stesso tempo, conoscerai persone da tutto il mondo.Non è richiesta alcuna esperienza precedente o background particolare.Studenti, appassionati, esperti: chi vuole acquisire nuove competenze, chi vuole osservare da vicino questi meravigliosi animali, chi vuole toccare con mano la ricerca scientifica, chi vuole vivere un weekend diverso dal solito… tutti sono benvenuti a bordo!Serve solo buona volontà e spirito di adattamento ed insieme alla JDC sarete i protagonisti delle attività di ricerca e conservazione della biodiversità marina del Golfo di Taranto.Attrezzature scientifiche all'avanguardia e un team di ricerca qualificato ed esperto renderanno la vostra esperienza in mare unica.Farete parte del gruppo di ricerca condividendo tutte le fasi delle spedizioni, raccogliendo dati sul campo e partecipando alla successiva fase di analisi ed elaborazione dei dati presso il centro di ricerca Ketos - Centro Euromediterraneo del mare e dei cetacei.La tecnologia, le conoscenze e competenze in mare insieme all'esperienza maturata in oltre 10 anni di attività nel settore dalla JDC, realizzeranno il vostro sogno di partecipare ad una vera spedizione scientifica.Per partecipare, basta prenotare sul sito www.joniandolphin.it o contattare la seguente e-mail: stefano@joniandolphin.it