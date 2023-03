TARANTO - "Non vogliamo che si parli dei diritti delle donne solo l'8 marzo e della violenza di genere il 25 novembre. Su questi temi è necessaria un'attenzione costante ed è importante coinvolgere le giovani generazioni". Così Gianna Cavallo dell'associazione Stella Maris e componente della Commissione regionale alle Pari Opportunità, ha spiegato la genesi del progetto "Perseveriamo... scegliendo la non violenza". - "Non vogliamo che si parli dei diritti delle donne solo l'8 marzo e della violenza di genere il 25 novembre. Su questi temi è necessaria un'attenzione costante ed è importante coinvolgere le giovani generazioni". Così Gianna Cavallo dell'associazione Stella Maris e componente della Commissione regionale alle Pari Opportunità, ha spiegato la genesi del progetto "Perseveriamo... scegliendo la non violenza".





Il primo di una serie di incontri rivolti principalmente agli studenti di Taranto, si è svolto questa mattina nella galleria del Centro commerciale Porte dello Jonio Nhood di Taranto alla presenza degli studenti dell'istituto Archimede partner dell'iniziativa. "Aprire un confronto con i ragazzi – ha detto la dirigente scolastica Patrizia Capobianco – significa informare e sensibilizzare, ma anche capire come vivono queste situazioni e, soprattutto, se in qualche modo ne sono coinvolti".

Insieme all'associazione Stella Maris, Porte dello Jonio è uno degli organizzatori del ciclo di incontri che si chiuderanno a novembre. Ma non solo. "Per dare una continuità al progetto – ha aggiunto Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale – abbiamo previsto di installare nei bagni delle donne un pannello. Si tratta di un vero e proprio punto SOS anti-violenza, con informazioni utili e un QR Code per accedere a tutti i contatti per chiedere aiuto e supporto". Uno dei numeri utili è sicuramente il 1522 anti violenza e stalking, gratuito, sempre attivo, istituito dalla Presidenza del Consiglio. "In occasione della Giornata della donna – ha ricordato l'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Mary Luppino – l'amministrazione Melucci piuttosto che regalare mimose, ha scelto un gesto concreto stampando e distribuendo adesivi con questo numero".

L'incontro è stato moderato da Elio Dalto esperto in psicologia dell'emergenza e mental coach. Sono intervenuti Nicola Melucci, presidente dell'associazione Stella Maris; Stefania Cantoro, presidente del Cumm (Centroascolto uomini maltrattati e maltrattanti); Marisa Di Santo, presidente Lions Club Taranto - San Giorgio "Terra Jonica"; Patrizia Del Giudice, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia; Giovanni Prudenzano presidente Comitato Unico Professioni; Raffaella Gentile, sovrintendente di Polizia Locale a Martina Franca e assistente sociale; Ida Lanzo, avvocato specializzato in diritto di famiglia; Sergio Leone, esperto Web; Sara Petito, psicoterapeuta. L'iniziativa si avvale del patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia Commissione P.O. e Comitato Unico Professioni.