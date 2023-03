BARI - I Solisti è un progetto innovativo di spettacoli/lezione da parte di affermati Attori della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come Spazio vitale. Non una semplice rassegna di monologhi o stand-up show, bensì la possibilità di incontrare i migliori professionisti del palcoscenico in una dimensione di studio delle loro tecniche e principali esperienze, in una fruizione davvero ‘da camera’.L’attore che vive in ciascuno di noi vorrà tornare visibile e protagonista, vorrà meglio comprendere la meravigliosa arte del raccontare, vorrà avvalersi del forte carattere formativo assicurato anche dallo scambio di sensazioni e opinioni, successivo alla performance, tra i partecipanti e il “docente” di turno, vorrà provarsi ad arricchire il proprio bagaglio d’attore, vorrà provarsi ad essere uno spettatore più esigente.L’originalità della proposta risiede in questa nuova metodologia laboratoriale di apprendimento preminente direttamente dalla performance anziché dalla classica lezione orale. Un'occasione dunque di perfezionamento inside viewing, secondo le più attestate prospettive di ricerca nell'ambito della pedagogia teatrale.I germogli del progetto Teatranti ancorché ormai lontani nel tempo hanno moltiplicato e maturato idee che dalla iniziale sperimentazione si affermano ormai quale concreto contributo di re-invenzione non solo delle pratiche di formazione attoriale ma anche di formazione e promozione di pubblico che, andiamo riscontrando, sempre più avido di conoscenza dei segreti e delle magie insite nel lavoro dei protagonisti della scena.Il voler comprendere i meccanismi che spingono un artista a perfezionare la propria opera (ma spesso anche conoscere il suo modus vivendi) induce i nostri protagonisti a innestare nel proprio “racconto”, un gustoso ‘secondo tempo’ di colloquio col pubblico degli spettatori che ha riscosso un consenso e una “attiva partecipazione” tanto favorevole quanto sorprendente.Naturalmente non vogliamo allontanarci dallo spirito sperimentale del progetto e abbiamo immaginato per l’edizione 2023, oltre gli attori anche la presenza di protagonisti di altre discipline come registi, musicisti, cantattori, in un mix di Teatro Canzone e Teatro Narrazione con la presenza di un conduttore provocatore nella persona di Vito Signorile.Pensato per la sala ActorStudio, recente moderno spazio teatrale nel cuore dell'Abeliano che rappresenta strutturalmente le caratteristiche del progetto di lezioni 'preformate', il quarto ciclo di incontri in questo anno, ancora grazie al Teatro Pubblico Pugliese che sostiene e collabora all’iniziativa, e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, vedrà la partecipazione degli attori: Nicola Pignataro, Giuseppe De Trizio, Gianpiero Borgia, Benedetta Lusito, Rossella Giugliano, Davide Ceddìa, Patrizia Labianca, Bruno Soriato, Vito Signorile. Il primo appuntamento di questo nuovo ciclo è con Nicola Pignataro in “chiamatemi nicola” giovedì 30 marzo h 21:00 che terrà la lezione/spettacolo inaugurale della rassegna I SOLISTI del Teatro Pubblico Pugliese nella quale racconterà la sua carriera e la sua vita.Il pubblico sarà parte integrante di questo show e avrà la possibilità di intervenire per chiedere curiosità e aneddoti che riguardano una carriera in cui ha recitato in oltre 15 film accanto a giganti come Massimo Ranieri, Enrico Maria Salerno e ovviamente Mariolina De Fano sua partner storica. Gli anni della gavetta, il teatro Purgatorio e l’amore per la sua compagna di vita saranno i punti più importanti della lezione.Biglietti direttamente al Botteghino e online su VIVATICKET.