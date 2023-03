BARI - Con l’incontro di domenica prossima, 12 marzo, si concludono i Dialoghi delle Donne in Corriera 2023. Alle ore 11.00, al Nuovo Teatro Abeliano (Via Padre M. Kolbe 3, Bari), per la rassegna "Stati di natura", Silvia Tosti tratterà il tema "Le infinite incognite: il Corpo e l’Anima ", in dialogo con Antonella Prenner, filologa, e Pino Donghi, semiologo.Silvia Tosti, anestesista-rianimatore, ematologa, è dirigente medico DEA al Policlinico Umberto I di RomaIl biglietto singolo, poltrona posto unico, ha un costo di 12,00 euroL'ingresso è gratuito per gli/le studenti delle scuola secondaria superiore e dell'universitàPer info e prenotazioni:info@ledonneincorriera.it3391009564/ 3356202967www.ledonneincorriera.ithttps://www.facebook.com/donneincorriera/