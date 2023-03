Nella prima semifinale il russo Daniil Medvedev vince 7-5 7-6 con l’americano Frances Tiafoe e si qualifica per la finale. Settima finale in un Master 1000 nella sua carriera di tennista per il russo. Diciannovesima vittoria consecutiva nel 2023 per Medvedev. Il russo è numero 6 al mondo. L’americano è sedicesimo.

Per il diciannovenne Carlos Alcaraz terza vittoria in tre incontri disputati finora nei tornei Atp contro Sinner. Il ventunenne altoatesino Sinner è tredicesimo al mondo nella Classifica ATP. Alcaraz è secondo.