Lecce: completato il percorso ciclopedonale in via Giammatteo



LECCE - È stato completato il nuovo marciapiede ciclopedonale in via Giammatteo, che sostituisce la precedente corsia ciclabile su strada e consente di muoversi con maggiore sicurezza a ciclisti, pedoni, runner. Nei prossimi giorni sarà realizzato l'attraversamento ciclabile che unirà la nuova pista con quella di Via Mincio nel quartiere Santa Rosa, dove sono in corso gli interventi di sistemazione dei marciapiedi e della pista e dove realizzeremo nuova segnaletica.





"È un piccolo intervento ma molto significativo e atteso, perché finalmente riconosce la presenza su strada non solo delle automobili ma anche dei tanti che in quella via e attorno al parco utilizzano mezzi diversi per muoversi e fare sport – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – Preservando il percorso dal rischio di un utilizzo improprio per il parcheggio delle auto al di fuori delle regole e degli spazi riservati alla sosta".