Terremoto 4.6 in Molise, scossa avvertita anche in Puglia

ROMA - Trema ancora la terra in Molise. L'epicentro, riferisce l'Ingv, è a Montagano in provincia di Campobasso. La magnitudo del sisma è stata misurata in circa 4,6 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6450, 14.6460 ad una profondità di 23 km.La scossa di terremoto della serata di martedì 28 marzo è stata distintamente avvertita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Abruzzo. Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.