Il Taranto ha perso 1-0 col Picerno allo “Jacovone” ed è quattordicesimo a 36 punti. Tredicesima sconfitta per gli jonici. Il Cerignola ha vinto 1-0 sulla Virtus Francavilla Fontana al “Monterisi” ed è quinto a 48 punti. La squadra di Antonio Calabro è decima con 39 punti insieme all’Avellino.

- Nella trentunesima giornata del girone C di Serie C il Foggia ha perso 3-2 con l’Avellino al “Partenio- Lombardi” ed è quarto con 49 punti. L’Andria ha vinto 2-1 sul Monopoli al “Veneziani” ed è ultima a 24 punti. E’ stato il primo successo esterno per i biancazzurri in questo campionato. Settima sconfitta interna per i biancoverdi. Il Monopoli è settimo con 45 punti.