TRAPANI - Drammatico incidente in provincia di Trapani, sul rettilineo della Lentina che porta a Custonaci. Sette persone sono morte nel violento scontro frontale tra un Doblò e un'Alfa 156 sulla Sp 16. Le vittime sono quattro uomini e tre donne. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato alacremente per estrarre i corpi delle persone che si trovavano a bordo.Cinque delle sette vittime viaggiavano sul Fiato Doblò: sono palermitani Matteo Cataldo, 70 anni, Maria Grazia Ficarra, 67 anni, Matteo Schiera, 72 anni, Danilo Cataldo, 44 anni, e Anna Rosa Romancino, 69 anni. Morto anche Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Erice, che guidava l'Alfa 159. Nella notte è morta anche Maria Pia Giambona di Erice, 34 anni, che era stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Trapani.Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, anche i carabinieri e gli agenti della Polstrada che hanno effettuato i consueti rilievi per accertare le responsabilità e le cause dello scontro, legate quasi certamente ad alta velocità.