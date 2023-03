BARI - Nell’ambito del procedimento di competenza statale di Valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al Progetto Definitivo “Linea Taranto–Brindisi. Nuova stazione di Taranto Nasisi”, proposto da Rete Ferroviaria Italiana, condizionato però al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Comitato VIA regionale e dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale.“Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della nuova stazione Taranto-Nasisi di RFI, un progetto che il mio Assessorato ha provvisoriamente ammesso a finanziamento nel 2020, per complessivi euro 15.000.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 – spiega l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. L’obiettivo è quello di trasformare l’impianto esistente, che non effettua servizio viaggiatori, in una stazione dotata di tre binari, con funzione anche di terminal intermodale passeggeri gomma-ferro. Questo consentirebbe di incentivare il trasporto pubblico locale in alternativa all’uso dei mezzi privati e potrebbe rivitalizzare il quartiere in cui ricade, diventando luogo di aggregazione sociale ma anche di promozione territoriale, ad es. con un interessante progetto di archeologia industriale tramite la valorizzazione dell’antico scalo ferroviario risalente ai primi del ‘900. Ringrazio l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, che ha portato in Giunta oggi questa deliberazione, e auspico che si possa procedere spediti verso la realizzazione dell’opera”.