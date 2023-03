TRIGGIANO (BA) - Sabato 18 marzo al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour proporrà il concerto “Todo mundo approdo lindo”, con la cantante Lisa Manosperti, noto ai più per la sua recente partecipazione al talent show di Rai Uno “The Voice Senior” e il chitarrista Nando Di Modugno. Attraverso melodie suggestive sarà condotto un viaggio tra vari continenti, passando dall’Italia al Portogallo, Francia, Brasile e USA, con l’utilizzo di lingue diverse. In questo percorso sonoro saranno interessati vari generi musicali, dal tropicalismo al jazz, dalla bossa nova alla musica italiana.“È uno spettacolo commissionatoci prima della pandemia – ha spiegato Lisa Manosperti - da un medico innamorato della musica. Il risultato è stato così pregevole e di successo che abbiamo voluto proporlo in giro nelle nostre esibizioni. Ed è proprio la bellezza della musica a essere evidenziata con questo nostro lavoro”.Durante l’esecuzione, solo musicale con brevi interventi parlati per interagire con il pubblico, saranno proposti brani famosi e altri meno conosciuti di artisti tra i quali Dulce Pontes, Jorge Amado, Jobin, Tauner, Maria Joao, Villa Lobos, Tenco e Tosca. Questi saranno riproposti dai due con il solo utilizzo di chitarra e voce.“Il repertorio proposto mette insieme vari brani accomunati dal pregio delle proprie melodie. Tecnicamente sono tutti difficili da eseguire, ma di una bellezza straordinaria. Suonarli solo con chitarra e voce è per noi una sfida ma anche un divertimento, che viene percepito dall’ascoltatore. Io ho eseguito spesso brani jazz, affrontare il tropicalismo è stata una piacevole scoperta”.Impegnata da trent’anni nella musica jazz, con 8 dischi prodotti, 2 dei quali premiati come migliori dell’anno e una nomination tra le 10 migliori vocalist italiane nel 2011 e 2012, Lisa Manosperti ha alle spalle un ricco percorso artistico e un’attività di docente di canto jazz, con diploma nella materia al Conservatorio Piccinni di Bari. Ultimamente ha partecipato al programma televisivo di Rai Uno “The Voice Senior” nel quale si è classificata al secondo posto.Con lei ci sarà Nando Di Modugno uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e Jazz nazionale. Docente di chitarra al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, si è diplomato con lode, nello stesso istituto, nella classe di Linda Calsolaro già alunna di Andres Segovia. Ha proseguito la sua formazione seguiendo diverse master class con Alirio Diaz, Josè Tomas e Oscar Ghiglia. Con Ghiglia ha studiato anche all' Accademia Chigiana di Siena e per tre anni alla Musik Akademie di Basilea dove ha conseguito il Solisten Diplom.: 3711929045: 20:30