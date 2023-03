La volontà del parroco e presidente del Circolo Lauretano Mons. Giuseppe Pavone e dei giovani di allora oggi diventati adulti, era quella di realizzare un percorso di avvicinamento al teatro rivolto ai ragazzi che frequentavano le scuole superiori, proposta che, al di fuori dell’offerta scolastica, non era presente sul territorio.Nonostante qualche difficoltà e molte diffidenze, all’inizio si avvicinano abbastanza ragazzi per mettere in scena produzioni come l’avaro di Moliere,non ti pago di De Filippo o Sarto per Signora.





Quest’anno, sotto la regia di Franco Abbattista l’artefice del gruppo teatrale,i giovani attori decidono di cimentarsi in uno spettacolo più impegnativo nella recitazione. La scelta ricade sulla fiaba comica “Fools” di Neil Simon, una storia surreale ambientata in un paese in cui gli abitanti sono tutti irrimediabilmente cretini a causa di una maledizione.





Una commedia ricca di freddure e comicità assurda.Il cast della fiaba in due atti è formato da: Davide Latella,Antonia De Felice,Michele Peschechera,Mariapia Mininni,Maria Di Leo,Maria Grazia Mongella,Antonio Ignazio Mininni,Federica Marrone,Martina Pedone,Francesco Maffei,la scenografia e costumi di Anna Grazia Di Biase, il trucco e parrucco di Stefano Veneziano,Tecnico Video Michele Di Biase,musiche audio e video di Stefano Monterisi e Ruggiero Serafini la regia di Francesco Abbattista.Si replica il 25 e 26 marzo presso il salone parrocchiale.

- Per domenica 19 marzo ore 20,30 sipario alla prima al teatro parrocchiale della Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli, della fiaba comica di Neil Simon Fools messa in scena dalla compagnia “Il l’Attore”gruppo teatrale di casa del Circolo Lauretano Anspi.Il l’Attore è costituito da un un insieme eterogeneo di ragazzi e giovani dai 14 ai 25 anni che ormai da molti anni si ritrovano per divertirsi e impegnarsi con l’attività teatrale.Il gruppo nasce nella seconda metà degli anni 80 e per una quindicina di anni ha prodotto soprattutto drammi dell’autore Franco Roberto.