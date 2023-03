Natalizia Carone ha intrapreso lo studio del Canto nel 1996 diplomandosi in Canto lirico col massimo dei voti nel 1999 sotto la guida del Tenore D.Tota, Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Dal 2003 al 2005 ha frequentato presso la Corale Rossini di Modena, l’Accademia Harmonica diretta dal regista F. Esposito. Ha frequentato il Corso di Alto PerfezionamentoLirico e Liederistico con il Mº E. Battaglia presso l’Internazionale Sommerakademie Universitat Mozarteum di Salzburg (2005). Ha frequentato il Master di I Livello in tecnica e interpretazione vocale operistica e liederistica presso il Conservatorio U. Giordano di Foggia. Ha frequentato il corso biennale di perfezionamento di tecnica e stile vocale tenuto dal Mº S. Segalini presso l’Accademia PaoloGrassi di Martina Franca (Ta). Tra i Concerti si segnalano: Concerto organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto di Cultura di Damasco, in collaborazione con il Ravenna Festival; Esecuzione per l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di un brano inedito del compositore G. Bini - Venusiana per voce e strumenti con l’ensemble Algoritmo diretto da M. Angius; Concerto presso la Wineer Saal del Mozarteum (Salisburgo).

Concerto per la pace, sabato 1 aprile alle ore 20, presso la Parrocchia Immacolata dei frati minori cappuccini di Trinitapoli, che viene proposto in unica imperdedibile serata.Un’occasione unica per riflettere tutti insieme,soprattutto,in questo particolare momento, sull’immenso valore della pace fra i popoli. Protagonista della serata la soprano Natalizia Carone, accompagnata dai musicisti e professori d’orchestra Giuseppe Bini al pianoforte, Nicoletta Uva violinista e Mauro Di Ceglie al flauto.