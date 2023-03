Savino di Cuonzo,accompagnato dai genitori Raffaele e Maria ha fatto l’ingresso allo Stadio San Nicola di Bari, appena il tempo per firmare, 60 minuti che hanno sancito il suo avvenire da calciatore.Savino,esterno sinistro di fascia ha sbaragliato il campo con grandi prestazioni avendo oltre alla sua bravura e qualità tecniche, la fortuna di avere una società che crede e cresce i propri ragazzi con sani principi e doti tecniche.





"Siamo soddisfatti per questo traguardo- ci dice Antonio Landi responsabile tecnico della società- i nostri sforzi organizzativi ed economici ci hanno trasmesso fiducia e credibilità nei nostri mezzi, sentiamo la vicinanza delle società professionistiche che vengono spesso a visionare i nostri ragazzi, auguriamo al nostro Savino tanta fortuna e che possa conseguire traguardi importanti nell’attività calcistica".

Dopo Michele di Natale passato al Lecce Calcio all’inizio stagione calcistica 2022/23, l’Audace Trinitapoli si sta distinguendo tra le società serie e preparate nel settore giovanile con l’impegno di dare la possibilità a ragazzi casalini di iniziare un’avventura che fa’ onore allo sport, nonostante l’assenza di circa due anni senza strutture sportive locali, soprattutto in evidenza il campo sportivo di Via Mare con un aggravio di spese e sacrifici di tutti i dirigenti e tecnici che stanno lavorando per il bene dei ragazzi della nostra città.