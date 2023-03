LECCE - È online il nuovo sito della Visita Pastorale dell’arcivescovo Michele Seccia alla Chiesa di Lecce. Il portale realizzato per accompagnare le comunità parrocchiali e tutti i fedeli in questo cammino insieme al Pastore è uno strumento messo a disposizione per rimanere aggiornati su tutte le notizie e iniziative che provengono direttamente dalla Santa Visita. - È online il nuovo sito della Visita Pastorale dell’arcivescovo Michele Seccia alla Chiesa di Lecce. Il portale realizzato per accompagnare le comunità parrocchiali e tutti i fedeli in questo cammino insieme al Pastore è uno strumento messo a disposizione per rimanere aggiornati su tutte le notizie e iniziative che provengono direttamente dalla Santa Visita.





Sul sito si potranno leggere i decreti e le lettere che il vescovo ha consegnato alla comunità diocesana nella fase preparatoria, è presente un area download dove poter visionare, adattare, scaricare secondo le necessità delle comunità le proposte liturgiche, l’inno e il logo. Vi è anche lo spazio dedicato alla riflessione sull’icona biblica di Marta e Maria che accompagnerà la diocesi in questi anni (2023-2025) di grazia.

Il portale è stato pensato per essere il terreno comune dove poter mettere in relazione le comunità parrocchiali, per questo verranno pubblicati oltre al calendario e i programmi di ogni parrocchia, anche tutti i contributi (articoli, foto, video) che da esse scaturiscono, proprio per far crescere in tutti la consapevolezza di essere innestati in un cammino comunitario che seppur vissuto in modi e in tempi diversi percorre la medesima direzione e giunge alla stessa meta!