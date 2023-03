"Il messaggio che vogliamo dare è questo: noi, studenti e professori dell’istituto Dell’Aquila – Staffa, i genitori e tutta la cittadinanza di Trinitapoli non abbiamo paura e non vogliamo avere paura", ha detto il dirigente scolastico dell’istituto colpito dal rogo, Ruggiero Isernia. Significativo l’intervento della Dirigente scolastica dell 'Istituto Comprensivo Garibaldi – Leone Roberta Lionetti "la ricorrenza dell’8 marzo, in questo preciso momento storico, rappresenta un’occasione imprescindibile per riportare l’attenzione sulla questione della tutela dei diritti e del Diritto. Liberare la donna da pregiudizi e stereotipi che per secoli l’hanno resa vittima sacrificale di una cultura del sopruso, impone inevitabilmente un’ulteriore riflessione sulla necessità di un rinnovamento culturale che favorisca la nascita di un nuovo umanesimo affinché l’intero genere umano possa ritrovare la propria autentica natura. Ora più che - continua Lionetti - mai appare evidente l’urgenza di rivolgere l’attenzione alle storture e alle violenze perpetrate quotidianamente, non per distogliere lo sguardo con rassegnata impotenza, ma per indignarsi e assumere un impegno concreto".





Infine anche i genitori degli studenti hanno fanno ascoltare la loro voce come una mamma e rappresentante del Liceo Staffa: "Abbiamo il dovere di continuare a inculcare insistentemente nei nostri figli la contrapposta cultura della legalità, della bellezza della conoscenza e della cultura".

Anni di attese che stavano per terminare e che ora ricadono nell’incertezza. “La rabbia e la violenza devono lasciare il posto all’impegno quotidiano per la costruzione di una società migliore”, hanno scritto i ragazzi delle quinte B e D della scuola “Don Milani”. “Vogliamo una scuola a colori non la fuliggine dei vostri animi”, le parole scelte dagli studenti dell’istituto Dell’Aquila – Staffa. “Questi gesti, sono attacchi alla libertà perché la scuola è il luogo in cui si sviluppa la nostra libertà intellettuale”, gli fa eco un compagno di scuola.