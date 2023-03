- In occasione della XXVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, per giovedi ventitre marzo è stato organizzato un incontro cittadino a Trinitapoli in Piazza della Legalità, alle ore 20.30, sul tema “E’ possibile. Pace, giustizia, verità, diritti, accoglienza, libertà”, con la partecipazione di don Angelo Cassano, referente regionale di Libera. Ogni piazza, il valore e la testimonianza dell’esserci. Ogni città, un ricordo e una denuncia.L’iniziativa è stata promossa dalle quattro parrocchie della Città, Beata Vergine Maria di Loreto, Cristo Lavoratore, Immacolata, Santo Stefano assieme all’Associazione Libera.Responsabile dell’incontro comunitario è don Nicola Grosso referente della pastorale della zona ofantina: "La comunità dei credenti desidera fare memoria dei fratelli e delle sorelle che sono state vittime dell'odio contro la verità e la libertà, due elementi che appartengono all'essere umano e come credenti dobbiamo testimoniare questa verità importante perché il vangelo è per gli uomini liberi e amanti della verità. Non possiamo-continua Don Nicola- stare in silenzio di fronte ad atteggiamenti che vogliono togliere questi due elementi dalla vita delle persone. Il ricordo, pertanto, si fa impegno concreto nella società di oggi, dilaniata dall'indifferenza e dall'omertà".