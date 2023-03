All’ordine del giorno per questi lavori,molte sono le prime perplessità e segnalazioni dei residenti che abitano nelle zone dove dovrebbe essere realizzata la corsia,uno spazio per due careggiate della pista ciclabile. Diverse sono le criticità segnalate dai cittadini casalini residente nella zona di Via Quasimodo e Via Mattarella.





Per il Comitato cittadino "la realizzazione della pista ciclabile impedirebbe lo scorrimento delle acque piovane di Via Quasimodo,in quanto i livelli stradali di tutta la zona verso la 167 che furono stravolti nella realizzazione della Via Mandriglia che la sollevarono di circa 80 cm, creando una diga, altre difficoltà sono la viabilità di Via Mattarella, che è un arteria a traffico intenso che collega proprio la zona periferica della zona 167 dove risiedono centinaia di famiglie, infine si rischierebbe la chiusura di attività commerciali,dove ogni mattina vi è il transito di autocarri per scaricare la merce,oltre a togliere spazio di sosta per gli acquirenti".





Mentre la raccolta di firme continua trai cittadini, ci si attende la risposta dell’Ufficio Tecnico del Comune, intanto i lavori proseguono a tutto spiano con mille difficoltà della circolazione.

Per questo, è nato un Comitato spontaneo dove è stata introdotta una petizione a firma di quasi cento residenti. Si evidenzia la pericolosità del progetto, molti dei cittadini hanno sollevato alcune perplessità e dubbi come Daniele titolare di un supermercato promotore protesta che dice "la pista ciclabile restringe, e non poco, lo spazio per le auto, soprattutto si mette in difficoltà la viabilità, soprattutto in Via Mattarella che è un arteria a traffico intenso che collega la zona perierica della 167". L’istanza pubblica, è stata inviata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trinitapoli e per conoscenza ai componenti della Commissione straordinaria.