Nel Museo della Ceramica - Biblioteca Comunale di Cutrofiano continuano gli appuntamenti organizzati e promossi dall'associazione di promozione sociale 34° Fuso in collaborazione con l’amministrazione comunale e i volontari del Servizio Civile. Venerdì 31 marzo alle 18 nelle Scuderie di Palazzo Filomarini grazie a Giovanni Giangreco e Salvatore Matteo si approfondiranno la vita e le opere di Giacomo Maselli. L'artista e scultore, nato a Cutrofiano nel 1883 e morto a Milano nel 1958, partecipò a importanti esposizioni nazionali, come la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma, e fu insignito di numerosi premi. Per quasi vent'anni lavorò come assistente di Marino Marini all’Accademia di Brera a Milano. Durante la settimana si alterneranno eventi e appuntamenti fissi Knit tea - tessere in biblioteca (mercoledì alle 18:30), English for beginners - Corso di inglese per principianti (giovedì alle 10), My fairy books, laboratorio rivolto a bambini di età prescolare (sabato alle 10). Tutte le attività cercano di venire incontro alle esigenze della comunità per vivere gli spazi del polo Biblio-Museale di Cutrofiano come luoghi di socialità e incontro dove poter sviluppare interessi e passioni, senza dimenticarne il valore storico-culturale. Info e prenotazioni 0836512461 - museobibliotecacutrofiano@gmail.com.



Sebastiano Lillo e Dado Penta a Nasca il Teatro a Lecce



Venerdì 31 marzo (ore 20:45 – ingresso con contributo) a Nasca il teatro, nuovo spazio culturale e sociale in via Siracusa 28 a Lecce, il programma della stagione Unica – un nuovo contatto continua con il concerto di Sebastiano Lillo (fra i più apprezzati chitarristi slide e fingerpicking in Italia) affiancato da Dado Penta (basso, percussioni, voce). Lillo esplora da anni il variegato mondo della roots music di matrice americana, sia come musicista sia come vocalist e producer con la sua label indipendente Trulletto Records. Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso creativo che lo ha portato alla produzione di nuovo materiale discografico, fortemente influenzato da sonorità più elettriche, da una visione più ‘world’ e da architetture sonore che intrecciano amabilmente afro-beat ed incursioni rock, rielaborando così gli stilemi della “canzone blues” con un piglio personale ed assolutamente attuale. Ecco dunque che il sound del sua musica si muove tra le larghe maglie del blues di confine con influenze che vanno dai Black Keys al più recente Jack White, dalle sordide canzoni del Waits più visionario fino alle composizioni senza tempo di Ry Cooder, senza dimenticare le lezioni del desert-blues e di certi echi dell’Africa e del Mediterraneo. Info e prenotazioni 3286848339 – nasca@ippolitochiarello.it.

LECCE - Gli appuntamenti di venerdì 31 marzo in provincia di Lecce:Nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono gli appuntamenti del progetto "Teatri a Sud", ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce. Venerdì 31 marzo (ore 20:30 - ingresso 5 euro) il cantautore BeppElia proporrà "Ma l'amore no", uno spettacolo di teatro-canzone che trae il titolo dalla famosa canzone di Michele Galdieri e Giovanni D'Anzi con composizioni originali, brani celebri, testi di Siska Turrisi, Vittorio Vernaleone, Brunello Manfredi, Isaia da Sacco e sogni di Francesco de Nicolò. Un ironico, istrionico, irriverente BeppElia si districa tra affetti ed affettati, alle prese con l’Amore e i suoi derivati. Classe 1955, chitarrista, cantante, ideatore ed organizzatore di concerti e di spettacoli, presentatore e scrittore, è il frontman della band cubano-salentina AnimaLunae per la quale ha scritto le parole e la musica di tutti i brani pubblicati nei quattro cd del gruppo. Nella sua lunga carriera ha scritto musica e testi di oltre 200 canzoni e ha al suo attivo centinaia di concerti, alcuni premi e importanti collaborazioni con artisti italiani e stranieri. Domenica 2 aprile (ore 17:30 - ingresso 3 euro), per la rassegna "Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze", appuntamento con "Bartolomeo e Cioppina" della compagnia barese Diaghilev che mercoledì 5 aprile (ore 20:30 - ingresso 5 euro) proporrà, invece, "Decameron" di Giovanni Boccaccio diretto e intepretato da Paolo Panaro. L'attore recita alcune delle novelle più celebri, rispettando la scrittura e gli intenti dell’autore e l’equilibrata impostazione di un capolavoro dominato da un’intelligenza complessa e coltissima, capace di fondere il nuovo con la tradizione. Info 3892105991 - teatro@astragali.org.