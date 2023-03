L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe essere arrestato martedì prossimo. Lo ha scritto il tycoon in un messaggio pubblicato sul suo social Truth, in cui ha anche esortato il Paese a protestare. Indiscrezioni sul presunto arresto di Trump sono state riportate anche dai media statunitensi: il tycoon, hanno scritto, potrebbe essere arrestato per il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sulla loro passata relazione."Fughe illegali di notizie dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di New York (che Trump dice essere "finanziato da Soros", ndr) indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana", ha scritto Trump sul social. Quindi Trump ha definito il "sogno americano morto”. “Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. Il crimine e l'inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita", ha aggiunto. E ha invitato i suoi fan a protestare: “Manifestiamo, riprendiamoci il Paese".Musk: "Se accadrà, Trump sarà rieletto con una vittoria schiacciante", ha commentato Elon Musk su Twitter.