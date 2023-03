Arriva la primavera nella nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”, il programma prodotto da Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 20 marzo alle 11.55 su Rai 1. Antonella Clerici è pronta ad accogliere i telespettatori dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, adornati dai colori della stagione dei fiori. La primavera offrirà gli ingredienti genuini che, come sempre, caratterizzano le tante ricette proposte dagli chef del programma, provenienti da tutta Italia.

Con Antonella Clerici sarà in studio anche Giovanna Civitillo, che ogni settimana suggerisce appuntamenti lungo la Penisola. Ci sarà anche la nutrizionista Evelina Flachi: a lei il compito di spiegare come coniugare al meglio cibo e benessere. Il "signore degli aneddoti", Lorenzo Biagiarelli, è poi al fianco della conduttrice per ricapitolare il menù della trasmissione e come spalla in alcuni giochi telefonici, con le sue curiosità sui cibi. Il maestro panificatore Fulvio Marino sarà sempre nella sua postazione della cucina di “È sempre mezzogiorno!”, davanti al grande forno azzurro, per sfornare ogni giorno un pane diverso. Il factotum Alfio Bottaro, tra scherzi e risate, è una delle presenze fisse del programma.