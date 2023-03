MATINO (LE) - La vecchia casa del centro antico dove si nacque, il vicolo dei primi giochi, il negozietto di alimentari dove la mamma ti mandava a comprare il pane e la pasta sfusa.Icone del Novecento a Sud, 39mo parallelo, prima che la civiltà contadina si atomizzasse e i suoi figli si disperdessero per i sentieri del mondo a cercare pane e dignità.Marina Gabrieli da Noha (Galatina) tanti anni fa si inventò il “turismo delle radici”. Oggi è una realtà diffusa, un’articolazione del settore molto praticata sui territori, capace di appeal, e di pil.Matino, per dire, ha molti suoi figli sparsi per il mondo, e il sindaco Giorgio Salvatore Toma intende cogliere l’opportunità di inserirsi in questi flussi tutti in divenire, alimentati dalla nostalgia e la curiosità per la propria provenienza, una tessera multiforme del mosaico identitario.: “Sono tantissimi. Iscritti all’Aire sono 2.430, di cui circa un terzo nella comunità europea. La Svizzera è la nazione che conta il maggior numero di nostri concittadini che, partiti alla ricerca di un lavoro, sono rimasti lì con tutta la famiglia”.. “Indicando dei nomi rischierei di far torto a qualcuno, ma moltissimi Matinesi si sono affermati all’estero. Alcuni, che fanno parte soprattutto delle generazioni successive a quella di partenza, sono a noi quasi sconosciuti e vorremmo fortemente intercettarli. Per questo mi piace far veicolare la mail sindaco@comune.matino.le.it per ricevere eventuali notizie utili a rintracciare questi importanti nostri concittadini, o comunque avere maggiori informazioni su di essi”.. “Attraverso la locale associazione emigranti (UPE sez. Matino), a fine luglio di ogni anno si tiene nella nostra Città la festa dell’emigrante. Questa occasione certamente può favorire l’incontro fisico di tanti che a motivo della lontananza non si ritrovano da anni. Incrementare questo momento favorendo la presenza di quegli emigranti di prima generazione che non potrebbero permetterselo può essere utile a far risentire tutti a casa, sia pur per poco tempo”.