BISCEGLIE (BT) - Sabato 18 marzo, a partire dalle 16:00, si è tenuta presso il Teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, la presentazione dei libri finalisti della XVII edizione (2022) del Premio internazionale di Letteratura “Nabokov”. Il dottorando biscegliese Francesco Sinigaglia si è aggiudicato la finale nell'ambito della saggistica inedita con il volume dal titolo All the world is a stage. Teatro e metateatro in Hamlet di William Shakespeare, prossimamente in libreria.Francesco Sinigaglia, anche regista e Presidente dell’associazione di promozione sociale “CompagniAurea”, ha già pubblicato I volti della violenza a teatro (2017) e Otello nel laboratorio di Stanislavskij (2018), ed è stato accolto sul palcoscenico dal Direttore dell’Agenzia letteraria Interrete dott. Piergiorgio Leaci e dal Direttore della casa editrice Tra Le Righe Libri di Lucca prof. Andrea Giannasi. Ospite speciale dell’evento è stata la dott.ssa Raffaella Fanelli, giornalista e Premio speciale Pino Scaccia 2022. Alla cerimonia, in più, da remoto, ha preso parte il giornalista di Canale 5 Toni Capuozzo (scrittore, blogger e conduttore televisivo), Premio speciale Scaccia 2020.Il Premio Nabokov dal 2006 promuove la letteratura in tutte le sue forme (narrativa poesia e saggistica), col patrocinio della Regione Puglia, della provincia di Lecce e del Comune di Novoli. Il presidente di Giuria è stato Alberto Lori (giornalista e scrittore, storica voce dei programmi Rai: Super Quark, La storia siamo noi e Mixer), mentre ha porto i saluti istituzionali alla manifestazione l’Assessore con delega a Organi ed Enti pubblici del Comune di Novoli dott.ssa Sabrina Spedicato. Francesco Sinigaglia procede nel percorso culturale, nell’ambito della ricerca scientifica presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, dopo l’ultimo periodo trascorso all’Universidad de Alicante (Spagna), oltre che nell’arte e nel teatro di prosa contemporanea.