"I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo dell'Armageddon nucleare": così a Washington, secondo la Tass, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di alti funzionari secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sono armi che sono in uso da decenni e non presentano rischi elevati."Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. Le autorità statunitensi hanno raggiunto un nuovo minimo con le loro dichiarazioni irresponsabili", ha detto Antonov.Lo stesso vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev è tornato ad attaccare l'Occidente: "Non ha senso negoziare con alcuni Paesi, blocchi o associazioni di nazioni - ha detto in un'intervista ai media russi, tra cui la Tass - perché loro capire solo il linguaggio della forza."Due persone sono morte la scorsa notte in un attacco missilistico russo sulla città di Avdiivka, nella regione di Donetsk.