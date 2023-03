FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale aprirà il cancello del primo dog park di Francavilla Fontana che sarà gratuitamente a disposizione della cittadinanza. - Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale aprirà il cancello del primo dog park di Francavilla Fontana che sarà gratuitamente a disposizione della cittadinanza.





Il parco dedicato agli amici a quattro zampe si trova in via Almirante ed è uno dei frutti della Rigenerazione Urbana che sta interessando il quartiere San Lorenzo.

Il dog park, che sarà fruibile già a partire dalla prossima settimana, è stato attrezzato con un percorso agility composto da otto giochi e si presenta con una singolare struttura che richiama l’impronta di una zampa. L’area è stata dotata di una illuminazione adeguata, arricchita con la creazione di nuovi marciapiedi e aiuole, mentre per la sicurezza è previsto un impianto di videosorveglianza.

"Finalmente – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – siamo riusciti a dotare la nostra Città di un luogo riservato ai cani ed ai loro padroni. Uno spazio sottratto al buio ed al degrado che abbiamo voluto attrezzare e rifunzionalizzare per rispondere alle legittime richieste di tanti nostri concittadini che vivono con i loro amici a quattro zampe. Come più volte sottolineato, i benefici che derivano dalla Rigenerazione Urbana del quartiere San Lorenzo interessano tutta la Città e non solo i residenti".

Intanto, in vista dell’imminente apertura del parco, l’Amministrazione Comunale ha adottato un regolamento che disciplina l’uso di questi spazi pubblici. In particolare il regolamento chiarisce gli obblighi dei frequentatori – pulizia, sicurezza e comportamenti da adottare –, e i divieti.

"Con questo Regolamento – conclude l’Assessora al Patrimonio Eleonora Marinelli – abbiamo voluto disciplinare in maniera chiara l’utilizzo dei dog park. È uno strumento fondamentale perché si tratta di aree pubbliche e occorre prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli animali".

Il regolamento è consultabile sul sito internet istituzionale.