Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia ma, se lo facesse, ciò "prolungherebbe il conflitto e certamente espanderebbe la guerra potenzialmente a livello globale", avverte il capo del Pentagono. Nel frattempo, i leader dell'UE si preparano a volare in Cina per discutere del piano di pace di Xi. Von der Leyen e Macron andranno a Pechino all'inizio di aprile. Borrell annuncia presto anche un viaggio in Cina. Per lo spagnolo Sanchez il piano di Xi "ha spunti interessanti".La Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto in Ucraina: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun. "La Cina non mi ha inviato una proposta per fare da mediatore. Non ho ricevuto la proposta di incontrarci", ha detto Zelensky, aggiungendo: "Inoltre, ho inviato messaggi diretti (a Pechino), attraverso canali diplomatici, dicendo che voglio parlare con il leader della Cina".Elvira Vikhareva, un politico dell'opposizione russa, sarebbe stata avvelenata diversi mesi fa. Nel suo sangue è stato trovato bicromato di potassio, una sostanza altamente cancerogena. Intanto l'Onu accusa le forze ucraine e russe di aver compiuto decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra.