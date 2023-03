BARI - Continuano numerosi i sinistri stradali sulla strada provinciale 57 tra Noicattaro e Torre a Mare, con il rischio di gravi danni a cose e persone."Il semaforo all'altezza di Città Giardino, a seguito di un guasto, risulta inattivo da Agosto 2020 e non sono stati neppure ripristinati gli altri impianti e le strisce pedonali ormai divenute invisibili, così come il palo dell’illuminazione pubblica rimosso che, a seguito dell’ennesimo incidente, è stato abbattuto e quindi rimosso e non piu' sostituito" denuncia il Comitato Noicattaro Mare On Line."La città Metropolitana di Bari e il comune di Noicattaro - si legge in una nota - non hanno ancora individuato una soluzione per stabilire la competenza ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino degli impianti di sicurezza stradale sulla S.P. 57 che risulta particolarmente a rischio anche per la presenza nei pressi del semaforo guasto dell’incrocio con la via Dogali su strada in pendenza che provoca significative limitazioni della visibilità agli automobilisti e ai pedoni, ma anche per l'assenza di segnaletica verticale che stabilisca un idoneo limite di velocità alle autovetture".In assenza di interventi e di una prospettiva di risoluzione dei problemi di sicurezza stradale segnalati, il Comitato Noicattaro Mare On Line si è rivolto nuovamente al Sig.Prefetto di Bari, facendo seguito alle precedenti PEC del 20.10.2022 e del 10.01.2023.Di seguito il link con le pec già inviate.https://www.facebook.com/noicattaromareonline/posts/pfbid0P45iaysrd56khULiALFB2a8JEZgNii5R9LFQxeBQ7Qh6o1qgEtXzf5o5z66pkgzbl