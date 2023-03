KESSEL-LO - Sono in corso le indagini sulla morte di una bambina di 6 mesi, figlia di una coppia di Carmiano, comune del Salento, avvenuta lo scorso 27 febbraio nella nursery della cittadina di Kessel-Lo in Belgio. La piccola è morta in ospedale dopo aver riportato una frattura del cranio e un'emorragia cerebrale che non le hanno lasciato scampo. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.La bimba era infatti in braccio alla babysitter, secondo la sua versione sarebbe caduta e finita su un lettino, ma il racconto non coincide con le ferite riscontrate sul corpo della vittima poiché i danni non sarebbero compatibili con una caduta ma più probabilmente con percosse.La baby sitter è così finita nel registro degli indagati con l'accusa di percosse e violenza volontaria, l'ipotesi è che abbia colpito ripetutamente la bambina, provocandone la frattura e la successiva morte. Nel frattempo, la donna è stata sospesa dal suo lavoro all'asilo di Kesse-Lo. La notizia della tragedia ha lasciato tutti increduli nel piccolo comune salentino.