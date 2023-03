TARANTO - Giovedì 30 marzo 2023, alle ore 15.00, nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro” (Taranto, Via Duomo 259), sarà inaugurato il Corso per le competenze trasversali ‘Prevenzione e contrasto della violenza domestica e di genere attraverso le reti territoriali. Profili giuridici, psicologici e sociali’, diretto dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari.Il corso – patrocinato dal CUG UniBa e dalla Regione Puglia nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne – è svolto in collaborazione con l’Associazione “Sud Est Donne” e l’Associazione “Alzàia Onlus Ets”.Numerose le autorità che porteranno un indirizzo di saluto: Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico; Carla Spinelli, Presidente CUG UniBa; Rosa Barone, Assessora al Welfare della Regione Puglia; Gabriella Ficocelli, Assessora alle Politiche sociali del Comune di Taranto; Eugenia Pontassuglia, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Taranto; Massimo Gambino, Questore di Taranto; Giovanni Cigliola, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto; Mirella Casiello, Presidente della Scuola Forense di Taranto; Filomena Matera, Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali di Puglia; Nicola Triggiani, Direttore del Corso; Vito Gregorio Colacicco, Direttore della ASL-TA; Angela Lacitignola, Responsabile della Rete Centri Antiviolenza Aps “Sud Est Donne”; Valentina L’Ingesso, Presidente dell’Associazione “Alzàia Onlus Ets”.Ai saluti istituzionali farà seguito la lezione inaugurale del corso tenuta da Giulia Sannolla, Referente antiviolenza dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia sul tema “La strategia regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. La governance territoriale e la rete antiviolenza locale”.Sono previsti 6 cfu per gli studenti universitari di qualunque corso di laurea UniBa che frequenteranno i seminari di cui si compone il corso (gratuito per studenti, specializzandi e dottorandi).Il corso è aperto anche a soggetti esterni ed è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto e dall’Ordine degli Assistenti sociali della Puglia.