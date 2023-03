Villetta nella marina leccese trasformata in bazar della droga: 43enne di Bari ai domiciliari

LECCE - Ha trasformato una villetta nella marina leccese di San Cataldo in un bazar della droga. Un 43enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni da guerra. L'uomo, che viveva a Lecce da alcuni anni, aveva fatto della casa il suo quartier generale.Solo grazie agli appostamenti dei militari è stato possibile procedere alla perquisizione dell'abitazione in cui sono stati trovati 46 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana, 48 grammi di cocaina e 86 grammi di eroina. Oltre alla bilancia di precisione per la divisione delle dosi, sono presenti anche 43 cartucce calibro 7,65 Parabellum.Il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari.