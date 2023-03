TARANTO - Atti persecutori, maltrattamenti, violenze sessuali, femminicidi. La violenza sulle donne si manifesta in modi diversi, tutti egualmente drammatici. Secondo l'ultimo rapporto del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal 2019 al 2022 gli omicidi con vittime donne sono passati da 112 a 125 con un incremento del 12%. In aumento anche le violenze sessuali: 4497 casi denunciati nel 2020, quasi 5991 nel 2022.La lotta contro queste forme di violenza passa da azioni diverse che coinvolgono la famiglia, la scuola e le altre agenzie educative, le forze dell'ordine, la società civile. “Perseveriamo... scegliendo la non violenza” è il tema del primo di una serie di incontri organizzati dall'associazione Stella Maris, dal Centro commerciale Porte dello Jonio Nhood di Taranto, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia, Comitato Unico professioni.Il primo appuntamento è in programma mercoledì 22 marzo, alle 10, nella galleria di Porte dello Jonio e vedrà tra il pubblico la presenza degli studenti dell'Istituto Archimede di Taranto. “E' importante – spiega Nicola Melucci, presidente dell'associazione Stella Maris, il coinvolgimento dei giovani perchè è proprio con le nuove generazioni che bisogna realizzare quel cambiamento culturale necessario per sconfiggere la violenza di genere”.“Il Centro commerciale Porte dello Jonio – aggiunge il direttore Mauro Tatulli – intende caratterizzarsi sempre di più come un'agorà, uno spazio aperto ad iniziative, eventi, manifestazioni pubbliche. In questo caso ci fa piacere offrire un contributo concreto nella lotta alla violenza sulle donne coinvolgendo le scuole del territorio. Oltre all'Archimede, infatti, hanno già aderito al progetto i licei Battaglini e Aristosseno. Il nostro intento è quello di realizzare un percorso educativo e di informazione rivolto a tutti, ma sopratutto ai giovani, perchè crediamo che la conoscenza e la consapevolezza siano i primi passi, forse i più importanti, verso una reale parità di genere”.“Le associazioni possono svolgere un ruolo fondamentale – sottolinea Gianna Cavallo, componente della Commissione alle Pari Opportunità della Regione Puglia - queste organizzazioni sono impegnate a proteggere i diritti delle donne e a promuovere la loro sicurezza, il loro benessere e la loro indipendenza economica”.L'incontro sarà moderato da Elio Dalto esperto in psicologia dell'emergenza e mental coach. Il programma della giornata prevede i saluti di Mauro Tatulli, Nicola Melucci, dell'assessore comunale ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, del dirigente scolastico dell'Archimede Patrizia Capobianco, del presidente del Comitato unico professionisti (Cup) Giovanni Provenzano, del presidente del Cumm (Centroascolto uomini maltrattati e maltrattanti) Stefania Cantoro, del presidente Lions Club Marisa Di Santo.Sono previsti gli interventi di: Patrizia Del Giudice, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia; Gianna Cavallo, componente della stessa Commissione e responsabile degli Sportelli anti-violenza dell'associazione Stella Maris; Raffaella Gentile, soprintendente di Polizia Locale a Martina Franca e assistente sociale; Ida Lanzo, avvocato specializzato in diritto di famiglia; Sergio Leone, esperto Web; Sara Petito, psicoterapeuta. Gli studenti dell'Archimede parteciperanno al dibattito formulando domande agli esperti.