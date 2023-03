(Ph ufficio stampa)

La tappa milanese ha chiuso il tour europeo firmato Yungblud, la star mondiale che ha conquistato l'Italia e il pubblico del Mediolanum Forum di Assago. Yungblud - al secolo Dominic Richard Harrison - è un'artista che mescola diversi generi musicali, dal punk, al pop fino a all'hip-pop, un vulcano di energie che trascina il pubblico nel sui show esplosivi.

Apprezzato dai suoi colleghi, ha ricevuto complimenti da artisti del calibro di Ozzy Osbourne (insieme alla moglie Sharon Osbourne sono stati ospiti speciali del video di Yungblud per 'The Funeral') e dal leader dei The Rolling Stone Mick Jagger, che lo ha definito 'il futuro del rock'. Poser o realtà? Yunglud ha le carte in regola per fare musica e si conferma l'icona rock' n roll della nuova generazione.

Con oltre 3.7 miliardi di stream globali, Yungblud è la nuova stella del pop rock mondiale, il suo ultimo album omonimo ha debuttato alla prima posizione in Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Il disco è arrivato dopo la pubblicazione dei singoli "The Funeral", "Don’t Feel Like Feeling Sad Today" e "Memories" feat. Willow.

I fan italiani non vedono l'ora di rivederlo live quest'estate, il prossimo 26 agosto all’AMA Festival di Villa Cà Cornaro, Romano d’Ezzelino (VI).