LECCE - Il 1° maggio al Lecce si festeggia al Parco di Belloluogo. Tsunami Concerti e Comune di Lecce organizzano infatti un evento imperdibile, che animerà la bella location cittadina dalle 14 alle 00:00 grazie ad un cast di artisti che faranno ballare e divertire durante la giornata.La line-up tra gli altri prevederà le esibizioni di DjSpike (Official Boomdabash Dj), Manufunk djset, Filippo Bubbico live solo, Radio Wau djset e podcast in diretta, Mølita e Proto, Antonio Ancora, PierV, Endg, Inopportuno band, Giacomo.mp3 djset (hardgroove techno), Mundial e tanti altri. Naturalmente l'evento non prevede solo musica. Previste altre attività all'aperto tra cui performance artistiche, bodypainting ed estemporanee e poi enogastronomia con stand di birre artigianali ed un'area ristoro con foodtruck. Da evidenziare che il parco sarà fruibile al pubblico come sempre sin dalla mattina.Questo il calendario e gli orari dell'evento:14:00 - Inizio delle attività all'aperto 14:30 - Inizio della musica con Radio Wau djset e podcast in diretta 15:00 - Mølita e Proto 15:30 - Antonio Ancora e PierV 16:00 - Manufunk Djset 16:30 - Francesco Colucci Djset 17:00 - DjSpike 18:00 - Endg 18:20 - Radio Wau djset e podcast in diretta 18:40 - Velia 19:00 - Filippo Bubbico live solo 19:40 - Balla Italia 20:40 - Radio Wau djset e podcast in diretta 21:00 - Veetti 21:30 - Inopportuno 22:00 - Mundial 23:00 - Giacomo.mp3 djset (hardgroove techno) 00:00 - Fine della festa!Maurizio Lorio +39 327 598 4590