BARI - Ad Expolevante le motociclette non sono solo protagoniste con le ultime novità, gli accessori e l'abbigliamento, ma anche come medicina complementare per tutti coloro che vivono qualsiasi condizione di disabilità.Domani, domenica 23 aprile dalle 10.30 alle 12 nell'area 71 antistante il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, appuntamento con la Mototerapia, attività sociale che da molti anni vede impegnati campioni di motocross.Le attività verranno eseguite e offerte agli utenti, disabili e bambini malati, a titolo gratuito, grazie all'impegno di Alvaro Dal Farra, campione nazionale di snowboard e pilota di freestyle motocross e il suo team.La Mototerapia nata nel 2008 fa parte delle terapie ricreative rivolte ai soggetti più fragili e consiste nel fare salire in sella a moto da cross o quad, guidati da piloti professionisti, tutti coloro che vivono qualsiasi condizione di disabilità. Grazie all'energia positiva espressa dai piloti e all'approccio amichevole, la paura lascia spazio all'adrenalina e le barriere psicologiche e fisiche vengono dimenticate. Dopo ormai quasi quindici anni di Mototerapia e dieci di Freestyle Hospital, il progetto ha preso sempre più forma riscuotendo grande successo, con risultati unici sui disabili, bambini e malati in genere."Quello che vogliamo fare è portare l'attività della Mototerapia ad Expolevante e grazie a questa manifestazione realizzare un obbiettivo ancora più inclusivo: quello di portare lunedì prossimo, 24 aprile, il Freestyle Hospital alla Clinica Pediatrica Unità di Oncoematologia del Policlinico di Bari. Entrando nel reparto con moto elettriche faremo giocare i bambini e cercheremo di rubare un po' di tempo alle malattie che li imprigionano in questi luoghi asettici" – dichiara Dal Farra.