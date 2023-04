A partire dalle 17.30 si terranno una serie di attività artistico-culturali e il dibattito pomeridiano.

BARI - L'ANPI di Bari - Sezione "Arturo Cucciolla", assieme al Coordinamento Antifascista di Bari (ANPI, ARCI Bari, CGIL Bari, Libera, Link Bari, Unione degli Studenti - Bari, Zona Franka), propone un fitto programma di iniziative per la giornata del 25 Aprile, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. Lo rende noto Anpi Bai in un comunicato.Mai come quest'anno - prosegue Anpi - esprimiamo la più ferma condanna verso i tentativi di revisionismo storico avanzati dalle forze politiche della maggioranza di governo e da alcuni rappresentanti delle Istituzioni della Repubblica. È perciò fondamentale difendere i valori della democrazia e dell'antifascismo tra i cittadini e le cittadine.Il 25 aprile 2023 saremo in piazza per la dignità del lavoro, per la pace, per il contrasto alle disuguaglianze, per l'accoglienza e per la solidarietà.Di seguito, il programma della giornata. Si allega la locandina.Sarà inoltre possibile rinnovare la tessera ANPI per il 2023 in piazza Carabellese dalle ore 17.30.24 aprile, h.19 - Fiaccolata nei luoghi della memoria antifascista a Bari VecchiaPartenza piazza Federico II (Castello Svevo). Tappe: Palazzo Dogana Vecchia, piazza S. Pietro, largo Maurogiovanni (via Venezia), largo S. Anselmo (scuola Diomede Fresa), largo Chiurlia, conclusione in via Benedetto Petrone.h. 9,30 Manifestazione al Sacrario di via Gentile. Deposizione di corone, discorsi del presidente provinciale dell’Anpi di Bari, Pasquale Martino, e del Sindaco di Bari, Antonio Decaro. Lettura del messaggio del governo e lettura di lettere di condannati a morte della Resistenza europea, affidate a studentesse del liceo classico Socrate.h. 11,30 Deposizione di corona del Comune e dell’Anpi alla epigrafe dei Caduti partigiani di Bari e provincia, facciata del Palazzo di Città in corso V. Emanuele II.h. 16,30 Omaggio di Anpi e Osservatorio regionale sui neofascismi alla memoria della caduta partigiana Gianna Giglioli, in via Angelo Valle e Gianna Giglioli (Torre a Mare).